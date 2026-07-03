México vs Inglaterra se miden el domingo 5 de julio en el Mundial 2026 y de cara a ese duelo, destaca la diferencia entre el valor de mercado de Gilberto Mora y Jude Bellingham es de más de 2 mil millones de pesos.

Si el partido México vs Inglaterra se definiera por el valor de mercado de sus jugadores, el Tri no tendría posibilidades de ganar, pero ya en la cancha del Estadio Banorte el costo de los jugadores no jugará.

¿Cuál es el valor de mercado de Gilberto Mora y Jude Bellingham?

La diferencia en el valor de mercado entre Jude Bellingham y Gilberto Mora es de 120 millones de euros, poco más de 2 mil millones de pesos.

Mientras Bellingham, jugador del Real Madrid encabeza la cotización de los futbolistas de Inglaterra y México rumbo al cruce de octavos de final en el Mundial 2026, Mora es la joya del Tri y aún juega en la Liga MX

Valores de mercado de Bellinmgham y Mora:

Con 23 años, Jude Bellingham tiene un valor de mercado de 2 mil 599 millones de pesos

A los 17 años, Gilberto Mora tiene un valor de mercado de 199 millones de pesos

Gilberto Mora ha destacado en el Mundial 2026 (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

¿Por que hay tanta diferencia en el valor de mercado de Mora y Bellingham?

Las claves que definen la diferencia en el valor de mercado de Gilberto Mora y Jude Bellingham son claras.

Jude Bellingham juega en la élite mundial y su precio se sostiene por la inflación de las principales ligas europeas, mientras que Gilberto Mora inicia su camino en la Liga MX.

Sin embargo, tras el Mundial 2026, el valor de Gilberto Mora crecerá debido a su buen rendimiento y podría subir hasta los 600 millones de pesos.