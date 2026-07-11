Gilberto Mora dejó atrás la eliminación de México en el Mundial 2026, pero no se alejó del torneo al aparecer como aficionado en el partido Noruega vs Inglaterra, este sábado 11 de julio en Miami.

El futbolista Gilberto Mora aprovechó que aún está de vacaciones y junto a su agente, Rafaela Pimenta, se vistió de rojo en apoyo hacia la selección noruega contra los ingleses.

¿Por qué apoya Gilberto Mora a Noruega vs Inglaterra?

El apoyo de Gilberto Mora para Noruega no tiene que ver solamente por un tinte de revancha, sino porque la representante del mexicano es la misma que maneja a Erling Haaland, delantero de los Vikingos.

Previo al partido, Mora compartió imágenes en su cuenta de Instagram con el emoji de la bandera de Noruega y un brazo fuerte, apoyando al compañero de agencia de su representante.

Gilberto Mora tuvo un buen desempeño con México en el Mundial 2026 (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

¿Cuál es el futuro de Gilberto Mora tras sus vacaciones?

Gilberto Mora es buscado por muchos equipos para convertirlo en su jugador, pero el juvenil mexicano tiene planeado reportar en breve con su equipo, Xolos de Tijuana, para iniciar el Apertura 2026 de la Liga MX.

Sin embargo, es cuestión de tiempo y de que Mora cumpla 18 años, para que equipos como Arsenal y Liverpool de la Premier League se acerquen para “conquistar” al mexicano.

Mientras tanto, Gilberto Mora mandó un mensaje a los aficionados de los Xolos de Tijuana, en el que confirmó que regresará a reportar en los próximos días.