El director técnico de la Selección de México hasta su eliminación en el Mundial 2026, Javier Aguirre, habló sobre su decisión de no dejar que Gilberto Mora jugara un partido completo.

De entre las críticas que la afición y periodistas deportivos hicieron a Javier Aguirre, fue que Gilberto Mora no jugara ningún partido completo en el Mundial 2026, siendo uno de los más destacables de la selección.

Javier Aguirre cuidó a Gilberto Mora y por eso no jugó un partido completo con México en el Mundial 2026

El director técnico Javier Aguirre respondió en entrevista con Denise Maerker a las críticas por no haber dejado que Gilberto Mora jugara un partido completo con México en el Mundial 2026, pese a que ya pertenece a los Xolos de Tijuana.

Aguirre explicó que parte de esta decisión fue cuidarlo y tener en cuenta el desgaste físico que Mora tendría al jugar un partido de 90 minutos con México.

Esto bajo el argumento de que Gilberto Mora tiene 17 años de edad, por lo que a pesar de que ya juega en primera división, el desgaste físico es demasiado.

“No estaba listo físicamente para eso (...) es tan demandante su futbol, es tan desgastante físicamente y mentalmente que es un niño de 17 años. Lo golpean mucho, le tiran mucho, el trabajo que le pedimos sin balones es muy fuerte”. Javier Aguirre, director técnico.

Sin embargo, Javier Aguirre aclaró que su decisión no es que Mora sea incapaz de jugar los 90 minutos, pero decidió priorizar su salud física.

Asimismo, dijo que en ocasiones era Gilberto Mora quien le pedía el cambio, pues recordó que la selección no solo juega en los partidos oficiales del Mundial 2026, sino también en entrenamientos.

Gilberto Mora tampoco juega partidos completos con los Xolos de Tijuana

Javier Aguirre explicó su decisión de no dejar que Gilberto Mora jugara partidos completos con México. Pues además tampoco lo ha hecho con el equipo que está firmado.

Fue en 2024, es decir, cuando Gilberto Mora tenía 15 años que debutó con los Xolos de Tijuana en un partido de la Liga MX. Sin embargo, ahí tampoco ha jugado un partido completo.