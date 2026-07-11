Jugadores, árbitros y aficionados guardaron un minuto de silencio por la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams previo al partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Noruega vs Inglaterra.

Antes del silbatazo inicial, todos los asistentes en el Estadio de Miami se pudieron de pie y guardaron un minuto de silencio en homenaje al mediocampista del Mamelodi Sundowns y seleccionado de Sudáfrica.

Noruega vs Inglaterra: guardan minuto de silencio por la muerte de Jayden Adams (Captura de pantalla)

Rinden homenaje a Jayden Adams previo al Noruega vs Inglaterra

Este sábado 11 de julio se disputa en Miami el pase a las semifinales del Mundial 2026 entre las selecciones de Noruega y Inglaterra y, previo al encuentro, se guardo un minuto de silencio por la muerte de Jayden Adams.

Durante el minuto, se proyectó la fotografía de Jayden Adams con la leyenda “2001-2026″ en las pantallas y el estadio se mantuvo en completo silencio.

El Sindicato de Futbolistas Sudafricanos confirmó este sábado 11 de julio la muerte de Jayden Adams, de 25 años de edad, y hasta el momento se desconoce el motivo de su descenso.

¿De qué murió Jayden Adams? Futbolista sudafricano que jugó contra México en Mundial 2026 (Captura de pantalla)

Pese a que aún no se conoce el motivo oficial de la muerte de Jayden Adams, a comenzado a trascender en redes sociales que el futbolista sudafricano se habría quitado la vida.

Jayden Adams pasaba un dificl momento personal, pues, durante su participación en el Mundial 2026, falleció su abuela. Incluso han mostrados videos del ánimo del sudafrivcno tras la victoria frente a Corea.