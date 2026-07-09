Memo Ochoa dedicó un emotivo mensaje a Gilberto Mora para felicitarlo por su graduación de la preparatoria. Hace unos días, el joven futbolista se disputaba el pase en el Mundial 2026 frente a Inglaterra.

En su mensaje, Memo Ochoa se dijo orgulloso de Morita, quien apenas tiene 17 años de edad, y lo invitó a seguir trabajando por sus sueños:

“¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar”. Memo Ochoa

Memo Ochoa felicita a Gilberto Mora por su graduación; “Te admiro mucho”, escribió

A través de redes sociales, Memo Ochoa envió un emotivo mensaje a Gilberto Mora por su graduación junto a una imagen generada con IA en la que se observa a “Morita” con toga, birrete y su playera de la selección.

El emotivo mensaje de Memo Ochoa a Gilberto Mora por su graduación (Captura de pantalla )

Fue este miércoles 8 de julio cuando Gilberto Mora recibió su diploma por concluir sus estudios de preparatoria, por lo que Memo Ochoa lo invitó a disfrutar el momento y seguir luchando por sus sueños.

Asimismo, el experimentado arquero invitó a Gilberto Mora a seguir siendo “ese gran chavo” que es, pues el futbol pasa, “pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona”.

El gesto de Memo Ochoa fue ampliamente celebrado por aficionados, quienes destacaron la relación que ambos fortalecieron durante la concentración del Tricolor para su participación en el Mundial 2026.

Gilberto Mora reaccionó al emotivo mensaje de Memo Ochoa y le agradeció por sus palabras, dejando ver el aprecio y respeto que el joven futbolista le tiene al guardameta mexicano.

Gilberto Mora reaccionó al emotivo mensaje de Memo Ochoa (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que Gilberto Mora fue una de las grandes revelaciones del Mundial de 2026, al disputar cuatro encuentros con la Selección Mexicana y ocupar un lugar en la once titular con apenas 17 años de edad.