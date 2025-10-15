Aunque Gerard Piqué se retiró del futbol profesionalmente tras 18 años en las canchas, pero a pesar de ello el ex defensa del FC Barcelona ha seguido vinculado de cierta manera con el deporte y en el torno de LaLiga.

El ex defensor pasó 14 temporadas en las filas del FC Barcelona es por ello que como buen blaugrana defenderá a su equipo por encima de todo y cada que pueda le mandará un dardo al Real Madrid.

Recientemente Gerard Piqué fue invitado al canal del youtuber Plex quien incursionó a la Kings League y con motivo de este ingreso, hizo una colaboración con el ex defensa del Barca y con Marcelo, ex lateral del Real Madrid.

“Se quejan cuando no pueden robar”: Gerard Piqué lanza durísimo mensaje contra el Real Madrid

Gerard Piqué y Marcelo Vieira fueron los grandes invitados del youtuber Plex, los tres en una transmisión en vivo recordaron la polémica expulsión de Cristiano Ronaldo en el encuentro entre Real Madrid y Barcelona en la Supercopa de España 2017.

Cristiano entró de cambio en aquel partido, marcó el tanto que adelantaba al Real Madrid y al quitarse la camisa en el festejo fue amonestado y minutos después, hubo una caída dentro del área que fue considerada por el árbitro como “clavado” por lo que le sacó la segunda amarilla.

“Lo de Cristiano en el Camp Nou es un penalti clarísimo, le sacan amarilla y luego le expulsan por empujar al árbitro" dijo Marcelo, que salió en defensa de su ex compañero

“Le sacan amarilla por empujar a un árbitro, que tendría que ser roja y se está quejando. ¡Es que es roja, es increíble! Se quejan cuando no pueden robar, es el ADN del Real Madrid" contestó Piqué.

Gerard Piqué quien fue el jugador que más lo exhibió en su carrera

En esa misma transmisión desde el canal de Plex, Gerard Piqué aprovechó el espacio para hablar de su carrera en las canchas y recordó quien fue el jugador que más lo exhibió durante todo su recorrido en el futbol.

“Hubo un partido en Pamplona que perdimos 3-2 contra Osasuna y había un delantero muy alto que creo que era croata. Lo hicimos internacional, ese día fue Balón de Oro”, recordó Piqué entre risas.

El jugador del que habló Piqué en la charla con Plex no era otro que Dejan Lekic, futbolista serbio que firmó un doblete en aquel partido y se convirtió en el verdugo de un Barca que aún era dirigido por Pep Guardiola.