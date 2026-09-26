George Russell logró subir a lo más alto del podio tras finalizar en primer lugar el GP de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1.

La victoria de George Russell en el GP de Azerbaiyán 2026 también significó su tercer carrera ganada de la temporada y se mantiene en el segundo lugar del Campeonato de Pilotos.

En el podio lo acompañaron los dos pilotos de Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar. Mientras que Kimi Antonelli finalizó en el quinto lugar.

Podio del GP de Azerbaiyán 2026 (Darko Bandic / AP Photo/Darko Bandic)

¿Cómo fue la victoria de George Russell en el GP de Azerbaiyán 2026?

George Russell tuvo un gran fin de semana en el GP de Azerbaiyán 2026 pues logró traducir su pole position en una contundente victoria.

Aunque aparecieron varias banderas amarillas a lo largo del GP de Azerbaiyán 2026, George Russell supo aprovechar su posición y ganar la carrera.

La última vuelta fue la más tensa para el piloto de Mercedes, pues el choque de Valtteri Bottas activó una bandera amarilla y tuvo que reducir la velocidad, lo que permitió que Verstappen se acercara.

Sin embargo, Russell pudo controlar la situación y cruzó la meta en primer lugar consiguiendo así su primer Grand Slam en la Fórmula 1.

¿Cómo quedó el podio del GP de Azerbaiyán 2026?

George Russell fue el ganador del GP de Azerbaiyán 2026 y subió al podio acompañado de Max Verstappen e Isack Hadjar.

Así quedó el podio del GP de Azerbaiyán 2026: