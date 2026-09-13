Checo Pérez tuvo un día complicado en el GP de España 2026, pues el mexicano no pudo terminar la carrera por un problema en el sistema de refrigeración de su Cadillac.

Tras no poder completar el GP de España 2026, Checo Pérez sumó su quinto abandono de la presente temporada de la Fórmula 1.

El piloto tapatío y la escudería estadounidense siguen sin poder sumar puntos en el campeonato.

Checo Pérez con Cadillac en la F1 (X: @Cadillac_F1)

¿Cómo fue el abandono de Checo Pérez en el GP de España?

Checo Pérez inició el GP de España 2026 desde la posición 18 y, tras el caos generado la largada, pudo ganar algunas posiciones.

Sin embargo, todo se complicó en la vuelta 30 del GP de España 2026. En ese momento, Checo Pérez comenzó a reportar por la radio algunos problemas en su Cadillac.

En la vuelta 34, la escudería estadounidense llamó al piloto mexicano a los boxes para retirar el auto y finalizar su participación en el circuito de Madring.

Momentos más tarde, Cadillac informó que lo que ocasionó el retiro fue un problema en el sistema de refrigeración.

¿Cuándo y a qué hora es la próxima carrera de Checo Pérez con Cadillac?

Checo Pérez volverá a las pistas el 26 de septiembre para el GP de Azerbaiyán, un circuito en el que el mexicano ya ha ganado en dos ocasiones.

El circuito callejero de Bakú es uno de los favoritos de Checo Pérez, pues en este trazado subió al podio por primera vez con Red Bull.

Ahora tendrá la oportunidad de volver a hacer historia e intentar sumar puntos por primera vez con Cadillac.