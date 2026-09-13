Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, sumó su octavo triunfo de la temporada de la Fórmula 1 al ganar el GP de España.

Tras 57 vueltas, Kimi Antonelli fue el primero en cruzar la meta del GP de España, seguido por Max Verstappen y Lando Norris.

Con este resultado, el piloto italiano sigue ampliando su ventaja como líder del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

Kimi Antonelli en el podio del GP de España (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

¿Cómo fue la victoria de Kimi Antonelli en el GP de España 2026?

Kimi Antonelli logró su octavo triunfo del año al ganar el GP de España tras aprovechar un error de McLaren durante una entrada a los boxes de Lando Norris.

Durante el inicio del GP de España, Lando Norris lideraba la carrera y vuelta tras vuelta aumentaba su ventaja. Sin embargo, todo cambió con el Virtual Safety Car.

El piloto de McLaren tuvo una parada lenta en los boxes, lo que fue aprovechado por Kimi Antonelli y el equipo de Mercedes para hacerse del primer lugar tras algunas vueltas.

El piloto italiano llegó a 292 puntos en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 y se mantiene en la cima.

¿Cómo quedó el podio del GP de España 2026?

El GP de España 2026 tuvo como ganador a Kimi Antonelli. El podio fue completado por Max Verstappen y Lando Norris.

Así quedó el podio del GP de España 2026: