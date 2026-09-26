Santos vs Pachuca se encuentran en la Jornada 10 de la Liga MX. Sábado 26 de septiembre a las 19 horas por ESPN y ViX.
- Partido: Santos vs Pachuca
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: ESPN y ViX
Santos vs Pachuca es el segundo partido de cuatro programados el sábado 26 de septiembre, en la Jornada 10 del Apertura 2026.
Pachuca es uno de los equipos más sólidos del Apertura 2026, mientras que Santos se encuentra en los últimos lugares de la competencia.
Santos vs Pachuca: Día para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
El sábado 26 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 10 de la Liga MX con el partido Santos vs Pachuca.
Santos vs Pachuca: Hora para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
El partido Santos vs Pachuca podrá verse a través de la señal de ESPN y ViX.
Santos vs Pachuca: Canal para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
- Partido: Santos vs Pachuca
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: ESPN y ViX