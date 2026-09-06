Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, pudo remontar en el GP de Italia 2026 y se llevó la victoria frente a su gente.

Con este triunfo en el GP de Italia, Kimi Antonelli acabó con una sequía de 60 años sin que un piloto italiano en lo más alto de Monza.

El podio fue completado por su coequipero, George Russell, y Max Verstappen, piloto de Red Bull.

Kimi Antonelli gana el GP de Italia (Antonio Calanni / AP Photo/Antonio Calanni)

¿Cómo fue la victoria de Kimi Antonelli en el GP de Italia 2026?

Kimi Antonelli comenzó el GP de Italia 2026 desde la posición número 19 por una penalización al cambiar componentes de su unidad de potencia.

A pesar de ello, Kimi Antonelli pudo remontar varias posiciones y la aparición del Safety Car, por un choque de Charles Leclerc, lo benefició en la segunda arrancada.

Después de varias vueltas ambos Mercedes pelearon por hacerse del liderato y el piloto italiano salió vencedor para romper la sequía que 60 años sin que un piloto local ganara el GP de Italia.

Tras este resultado, Antonelli se mantiene como líder del Campeonato de Pilotos con 242 puntos, seguido por George Russell y Lewis Hamilton.

¿Cómo quedó el podio del GP de Italia 2026?

El GP de Italia 2026 tuvo como claro vencedor a Kimi Antonelli. El podio fue completado por George Russell y Max Verstappen.

Así quedó el podio del GP de Italia 2026: