Cruz Azul vs Toluca juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Cruz Azul vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Cruz Azul 2-2 Toluca es el pronóstico en el Estadio Banorte, como parte en la Jornada 10 del Apertura 2026.
Pronóstico: Cruz Azul 2-2 Toluca
Cruz Azul vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Toluca, en la Jornada 10 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Atlante vs Rayados: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Alan Mozo, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete y Omar Campos
- Mediocampistas: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Ángel Márquez, Agustín Palavecino y José Paradela
- Delanteros: Nicolás Ibáñez
Toluca
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Atlante vs Rayados: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX
- Portero: Hugo González
- Defensas: Pereira, Luan García, Everardo López y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Romero, Santiago Simón, Helinho, Víctor Guzmán y Pavel Pérez
- Delantero: Federico Viñas
Cruz Azul vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
Cruz Azul vs Toluca se miden a partir de las 17:00 horas el sábado 26 de septiembre en el Estadio BBVA.
El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por ViX, TUDN y YouTube.
- Partido: Cruz Azul vs Toluca
- Fase: Jornada 10 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ViX, TUDN y YouTube