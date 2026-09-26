Cruz Azul vs Toluca juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Cruz Azul 2-2 Toluca es el pronóstico en el Estadio Banorte, como parte en la Jornada 10 del Apertura 2026.

Pronóstico: Cruz Azul 2-2 Toluca

Cruz Azul vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Toluca, en la Jornada 10 de Liga MX en su Apertura 2026.

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Alan Mozo, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete y Omar Campos

Mediocampistas: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Ángel Márquez, Agustín Palavecino y José Paradela

Delanteros: Nicolás Ibáñez

Toluca

Portero: Hugo González

Defensas: Pereira, Luan García, Everardo López y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Santiago Simón, Helinho, Víctor Guzmán y Pavel Pérez

Delantero: Federico Viñas

Cruz Azul vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

Cruz Azul vs Toluca se miden a partir de las 17:00 horas el sábado 26 de septiembre en el Estadio BBVA.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por ViX, TUDN y YouTube.