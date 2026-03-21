Gabriela Cuevas, representante del gobierno de México para el Mundial 2026, dio a conocer que fueron enviadas las invitaciones de ceremonia inaugural a los países que participarán en el evento deportivo.

“Se envió esta carta apenas hace un par de semanas. Todavía no tenemos una lista de confirmaciones formales” Gabriela Cuevas, representante de México en el Mundial 2026

En entrevista para Radio Fórmula, la representante comentó que, aunque las cartas de invitación fueron enviadas hace un par de semanas, todavía no se han obtenido confirmaciones de los asistentes.

¿Quién es Gabriela Cuevas? Representante de México en el Mundial 2026 (Gabriela Cuevas vía X)

Gabriela Cuevas confirma avances en el Mundial Social

Durante la misma entrevista, Gabriela Cuevas señaló que, si bien no hay una lista de confirmación de visita, se prevé que Sudáfrica se haga presente en la ceremonia inaugural del Mundial 2026.

“No tenemos una confirmación formal por escrito”, reiteró Gabriela Cuevas, al tiempo que manifestó que la organización del Gobierno de México sigue trabajando para la realización del evento.

En específico, la funcionaria hizo énfasis en los trabajos sobre el “Mundial Social”, con actividades en Nuevo León y Jalisco, cuya planeación buscará extenderse al resto del país.

Como parte de la estrategia, se desarrollarán partidos de futbol llamados “Mundialitos”, copas de distintas categorías, así como la construcción de 1 mil 200 canchas de fútbol, explicó Gabriela Cuevas.

En este “Mundial Social” participan:

IMSS

Conade

Sedatu

SEP

Secretaria de Mujeres

Es de recordar que el “Mundial Social” nace como una iniciativa para acercar a los jóvenes y a la ciudadanía al deporte, como una forma de alejar a la población de la criminalidad.