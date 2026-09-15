Puebla vs Toluca se miden en la Jornada 7 de la Liga MX. Martes 15 de septiembre a las 19:00 horas por FOX One, ESPN y Disney.

  • Partido: Puebla vs Toluca
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Martes 15 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: FOX One, ESPN y Disney
Toluca golea 4-0 al FC Juárez en la Jornada 6 de la Liga MX
Toluca goleó 4-0 al FC Juárez en la Jornada 6 de la Liga MX (Adrian Macias / MEXSPORT)

Puebla vs Toluca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?

El martes 15 de septiembre de 2026 inicia la Jornada 7 de la Liga MX con el partido Puebla vs Toluca.

Puebla vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?

El partido Puebla vs Toluca podrá verse a través de las señales de FOX One, ESPN y Disney.

  • Partido: Puebla vs Toluca
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Martes 15 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: FOX One, ESPN y Disney

¿Cómo van Puebla y Toluca en la Liga MX?

Puebla suma 10 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es octavo lugar de la competencia.

Por su parte, Toluca tiene 13 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo.