Puebla vs Toluca se miden en la Jornada 7 de la Liga MX. Martes 15 de septiembre a las 19:00 horas por FOX One, ESPN y Disney.
- Partido: Puebla vs Toluca
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 15 de septiembre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One, ESPN y Disney
Puebla vs Toluca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?
El martes 15 de septiembre de 2026 inicia la Jornada 7 de la Liga MX con el partido Puebla vs Toluca.
Puebla vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?
El partido Puebla vs Toluca podrá verse a través de las señales de FOX One, ESPN y Disney.
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- Partido: Puebla vs Toluca
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 15 de septiembre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One, ESPN y Disney
¿Cómo van Puebla y Toluca en la Liga MX?
Puebla suma 10 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es octavo lugar de la competencia.
Por su parte, Toluca tiene 13 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo.