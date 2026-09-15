Toluca vs Tijuana jugaron el lunes 14 de septiembre en el cierre de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 6-0.

El partido de la Liga Femenil BBVA se disputó en el estadio Nemesio Diez, donde Toluca vs Tijuana prometían un gran duelo y al menos en cuanto a goles no hubo decepción.

Marcador: Toluca 6-0 Tijuana

Toluca vs Tijuana: así se definió el partido de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA

Toluca vs Tijuana se midieron en el Infierno de las Diablas Rojas con el objetivo de mejorar sus posiciones en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Tras el resultado en el Nemesio Diez, Toluca Femenil integrante del Grupo A, se coloca en la posición número 3 del Grupo A.

En el Grupo B, por su parte, Tijuana se encuentra en el lugar séptimo.

Así fueron los goles del partido Toluca vs Tijuana de la Jornada 7:

Minuto 6: Autogol de Barbara del Real (Toluca 1-0 Tijuana)

Minuto 10: Gol de Eugenie Le Sommer (Toluca 2-0 Tijuana)

Minuto 24: Gol de Manuela Pavi (Toluca 3-0 Tijuana)

Minuto 51: Gol de Manuela Pavi (Toluca 4-0 Tijuana)

Minuto 81: Gol de Sofia Jakobsson (Toluca 5-0 Tijuana)

Minuto 87: Gol de Eugenie Le Sommer (Toluca 6-0 Tijuana)

¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y Tijuana en la Liga MX?

La Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA les espera a Toluca y Tijuana, en su siguiente compromiso dentro del Apertura 2026.

Toluca recibirá a Tigres el domingo 20 de septiembre, mientras que Tijuana será anfitrión de Chivas el sábado 19 de septiembre.