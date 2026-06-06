Luego de la polémica con la Selección de Japón en Monterrey, sede del Mundial 2026, el gobernador de la entidad, Samuel García, visitó al combinado asiático en El Barrial.

Samuel García quiso ver que todo estuviera bien en El Barrial para la Selección de Japón durante sus entrenamientos previo al Mundial 2026.

Samuel García le dio la bienvenida a Japón en El Barrial

A través de un video en Instagram, Samuel García le dio la bienvenida a la Selección de Japón al Mundial 2026 en Monterrey, así como a las instalaciones de El Barrial.

Junto a Samuel García se encontraban David de la Peña, alcalde de Santiago; así como Pedro Esquivel, presidente del Club de Futbol Monterrey.

Este último también es parte del comité organizador del Mundial 2026, quien ayudó con el “tema” de El Barrial, en referencia al problema con la canchas de Tigres y el cambio de sede japonesa.

El gobernador de Nuevo León aprovechó para anunciar que Japón tendrá un amistoso el domingo en Monterrey, además de saludar al entrenador, Hajime Moriyasu, y a un representante de la JAFA.

Mostrando que todo va acorde a los planeado y que los jugadores ya se están aclimatando a las condiciones geográficas de la ciudad.

¿Por qué Japón se cambio de las canchas de Tigres a El Barrial?

La visita de Samuel García a El Barrial se da luego que Japón se negara a entrenar en las canchas de Tigres previo al Mundial 2026, debido a las malas condiciones de estas.

Originalmente se planeaba que Japón tuviera como sede las canchas de Tigres para el Mundial 2026; pero el pasto de las mismas no había crecido en varias zonas.

La selección asiática amenazó con buscar una sede en Estados Unidos; sin embargo el comité organizador logró que “Rayados de Monterrey” prestara las instalaciones de El Barrial.

Que es donde se mantendrá la selección japonesa durante toda la fase de grupos, cerrando el tema antes de que iniciara el Mundial 2026.