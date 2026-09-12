Alicia de la Cuerda es una joven futbolista originaria de España que se desempeña principalmente en el campo como centrocampista defensiva y zaguera.

Es conocida como Alicia de la Cuerda tras su carrera y formación en la cantera del Atlético de Madrid y del Real Madrid.

Ahora Alicia de la Cuerda toma una nueva etapa fuera de España, tras posible fichaje en Cruz Azul.

¿Quién es Alicia de la Cuerda?

Alicia de la Cuerda es una futbolista española que nació el 19 de febrero de 2004 en Toledo, España.

Es ampliamente reconocida por haber sido la capitana del Real Madrid B y ahora por su posible fichaje internacional con el Cruz Azul Femenil en la Liga MX Femenil.

¿Quién es Alicia de la Cuerda? Futbolista de España (@aaliliiexpress)

¿Qué edad tiene Alicia de la Cuerda, futbolista de España?

Alicia de la Cuerda, futbolista de España, tiene 22 años de edad.

¿Quién es el esposo de Alicia de la Cuerda?

Alicia de la Cuerda no tiene esposo, ni se le conoce novio.

¿Qué signo zodiacal es Alicia de la Cuerda, futbolista de España?

Al haber nacido el 19 de febrero, Alicia de la Cuerda signo zodiacal es Piscis

¿Cuántos hijos tiene Alicia de la Cuerda?

Alicia de la Cuerda no tiene hijos.

¿Qué estudio Alicia de la Cuerda, futbolista de España?

Alicia de la Cuerda se ha centrado en los estudios sobre su carrera de fútbol, comenzando

en las Escuelas Deportivas de Argés, para luego formarse en el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

¿En qué ha trabajado Alicia de la Cuerda?

Mientras estudiaba Alicia de la Cuerda también fue ejerciendo a la par su carrera como futbolista en:

Formación inicial en las Escuelas de Argés (2010-2014).

Atlético de Madrid: Formó parte de la cantera durante 8 años (2014-2022), llegando a jugar en el Atlético de Madrid B.

Real Madrid B: Fichó por el club en 2022

Selección de España: Formó parte en las categorías inferiores de España Sub-17 y Sub-19, consolidándose como campeona del Torneo de Desarrollo UEFA Sub-16 en 2020