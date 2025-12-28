Real Madrid ha comenzado a moverse en el mercado de fichajes y, a sabiendas de que necesita mejorar su mediocampo, irían con todo por el traspaso de un joven de solo 19 años de edad.

Luego de las salidas de Toni Kroos y Luka Modric, el Real Madrid no ha encontrado ese perfil de futbolista capaz organizar al equipo y distribuir el juego, pues Camavinga, Tchouamení y Valverde son otro perfil de mediocampista.

Sin embargo, los Merengues ya tendrían en la mira a un joven futbolista neerlandés con la esperanza de que pueda llenar el hueco que dejaron los veteranos, pero no será sencillo su fichaje.

Real Madrid iría por mediocampista neerlandes de 19 años de edad

De acuerdo con información compartida por el periodista Fabrizio Romano, Real Madrid es uno de los clubes interesados en fichar a Kees Smit, mediocampista de Países Bajos de solo 19 años de edad que juega en el AZ Alkmaar.

Sin embargo, el Real Madrid no sería el único club interesado en el joven neerlandés, sino que además equipos importantes del futbol inglés estarían siguiendolo de cerca en el mercado invernal.

Con base en información compartida por la misma fuente, el equipo que quiera fichar a Kees Smit deberá desembolsar una gran cantidad de dinero, pues el AZ Alkmaar ya ha rechazado ofertas de hasta 60 millones de euros por él.

¿Quién es Kees Smit? El futbolista de 19 años en el que el Real Madrid está interesado

Originario de Heiloo, Países Bajos, Kees Smit es un mediocampista que se formó en las fuerzas básicas del AZ Alkmaar y en enero del 2024 dio el salto al primer equipo.

La actual temporada es apenas la segunda de Kees Smit en la Eredivisie, pero debido a su rápida irrupción en el primer equipo ya ha llamado la atención de varios de los mejores clubes del mundo, entre ellos el Real Madrid.

Puede jugar de contención o enganche, pero su posición donde más ha brillado es la de mediocentro, por lo que sería una de las piezas que le hacen falta a Xabi Alonso en el conjunto merengue.