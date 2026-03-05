Querétaro vs América se enfrentan en la Jornada 10 de la Liga MX. El partido es el sábado 7 de marzo de 2026 y será transmitido por Fox One.

Partido: Querétaro vs América

Fase: Jornada 10

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Corregidora

Transmisión: Fox One

Querétaro vs América: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX?

Querétaro vs América juegan el sábado 7 de marzo como parte de la Jornada 10 de la Liga MX.

Querétaro vs América: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX?

El Querétaro vs América se jugará a las 17 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma Fox One.

Partido: Querétaro vs América

Fase: Jornada 10

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Corregidora

Transmisión: Fox One

Querétaro vs América: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX? (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cómo llegan Querétaro y América al partido de la Jornada 10 de la Liga MX?

América se encuentra en la pelea por mantenerse entre los mejores 8 equipos de la Liga MX, posición que lo acerca a la clasificación a la Liguilla, objetivo que está obligado a cumplir el equipo que dirige André Jardine.

El Querétaro no tiene la misma responsabilidad que el América en la Liga MX, pero una victoria contra el conjunto azulcrema le serviría para escalar posiciones en la tabla general.