Hoy se llevó a cabo la clasificación para el Gran Premio de Brasil 2025 donde Lando Norris fue el protagonista de la pista, dejando atrás a los pilotos favoritos de la Fórmula 1.

Lando Norris parece haber encontrado su mejor versión en la recta final de la temporada de la Fórmula 1, pues tras su victoria en el Gran Premio de México, que fue la que más distancia tuvo con el segundo clasificado en toda la temporada, el líder del Mundial de Pilotos cruzó la meta antes que nadie.

El piloto de McLaren le ganó la batalla a sus dos rivales directos por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1, por lo que la carrera de mañana del Gran Premio de Brasil 2025 será crucial.

Fórmula 1 hoy: ¿cómo quedó la clasificación para el Gran Premio de Brasil 2025?

Detrás de Lando Norris llegaron los dos pilotos de Mercedes en la clasificación para el Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli y George Russell fueron quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.

Asimismo, tras el quinto y séptimo puesto de los pilotos de Ferrari, las “flechas plateadas” volvieron a recuperar el segundo lugar en el Mundial de Constructores de la Fórmula 1.

Fernando Alonso cruzó la línea de meta en la sexta plaza tras una larga batalla con los pilotos de la Scuderia. Por otro lado, Carlos Sainz partió desde el pit lane y no pudo con el DRS, por lo que se mantuvo prisionero de la quinceava posición.

En resumen, así quedaron los primeros 8 de la clasificación para el Gran Premio de Brasil 2025:

Lando Norris Andrea Kimi Antonelli George Russell Max Verstappen Charles Leclerc Fernando Alonso Lewis Hamilton Pierre Gasly

¿Cómo había quedado la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025?

Previo a la clasificación, Lando Norris había logrado la pole position para la carrera sprint de la Fórmula 1.

El piloto de McLaren fue el más rápido del viernes en el Gran Premio de Brasil 2025, seguido por Kimi Antonelli y su compañero Oscar Piastri.