El campeonato de pilotos 2025 de la Fórmula 1 se intensificó tras el Gran Premio de Las Vegas donde Max Verstappen obtuvo el triunfo y los conductores de McLaren fueron descalificados.

La descalificación de Lando Norris, quien había terminado en segundo lugar y Oscar Piastri, quien terminó cuarto, revivió las posibilidades de Max Verstappen de conseguir el campeonato de pilotos en la recta final de la temporada 2025.

El piloto neerlandés deberá vencer al actual líder del certamen, Lando Norris, que quedó con 390 puntos y a Oscar Piastri con 366, cifra que igualó Verstappen gracias a su triunfo en el GP de Las Vegas.

Fórmula 1 campeonato de pilotos: ¿Cómo va la pelea por el título tras la descalificación de los McLaren en el GP de Las Vegas?

Restan dos fechas de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y 58 puntos en juego, un total de 25 en cada carrera restante de Qatar y Abu Dhabi, así como 8 por la carrera Sprint que habrá el próximo sábado en Lusail, por lo que los dos pilotos de McLaren y Max Verstappen tendrán que darlo todo para ganar el campeonato.

Hay 24 unidades de diferencia entre Lando Norris con Oscar Piastri y Max Verstappen. Así que si el inglés mantiene esa ventaja o al menos queda con 26 puntos sobre el australiano, se proclamará campeón por primera vez.

El número mágico para Norris son los 425 puntos, ya que esa cifra lo haría inalcanzable para sus competidores directos en la pelea por el trofeo de campeón, sin embargo, si logra menos de esa cantidad, peligra su lugar ante el neerlandés quien busca ganar el título de pilotos.

¿Qué pasaría si todos igualan en puntos en la cima del campeonato de pilotos de la Fórmula 1?

Si Lando Norris logra menos de 425 puntos podría darse una igualada en la cima y el primer criterio de desempate radica en las victorias de cada uno en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Si persiste la igualdad de puntos, se evaluará la cantidad de segundos o terceros lugares que tuvieron y así sucesivamente hasta dar con el máximo registro de los pilotos.