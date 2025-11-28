Fernando Alonso Díaz es un piloto español reconocido por su trayectoria en la Fórmula 1, donde obtuvo el Campeonato Mundial en 2005 y 2006 con Renault. Fue subcampeón en 2010, 2012 y 2013 con Ferrari, además de lograr un tercer lugar en 2007. En 2005 recibió el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.

En 2025, Fernando Alonso volvió a destacar al clasificar cuarto en la sprint del Gran Premio de Qatar en el circuito de Lusail, solo detrás de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, así como George Russell de Mercedes.

¿Quién es Fernando Alonso?

Fernando Alonso Díaz mostró pasión por los autos desde los 3 años, cuando empezó a manejar un kart construido por su padre para su hermana. En Fórmula 1 ha competido con Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine y Aston Martin. Fue el piloto más joven en ganar un título mundial (con 24 años) superando la marca de Emerson Fittipaldi.

Tras su paso por Renault y su etapa más sólida en Ferrari entre 2010 y 2014, donde sumó tres subcampeonatos y un Grand Chelem, Alonso se unió a Aston Martin en 2023. Con ese equipo cerró la temporada cuarto en el campeonato, sumando ocho podios y una vuelta rápida.

En el automovilismo mundial, es uno de los pocos pilotos que han rozado la Triple Corona: ya ganó el GP de Mónaco y las 24 Horas de Le Mans, quedándole pendiente conquistar las 500 Millas de Indianápolis.

Junto a Alfonso de Portago, Pedro de la Rosa y Carlos Sainz Jr., integra el grupo de pilotos españoles que han alcanzado el podio en Fórmula 1. Es, además, el único piloto de la historia en debutar con tres escuderías distintas logrando podio: McLaren (2007), Ferrari (2010) y Aston Martin (2023).

¿Qué edad tiene Fernando Alonso?

Fernando Alonso nació el 29 de julio de 1981, por lo que en 2025 tiene 44 años.

¿Fernando Alonso tiene esposa?

Fernando Alonso mantiene una relación con la periodista española Melissa Jiménez, vínculo que se hizo público en 2023. Aunque han circulado rumores, ambos mantienen una relación discreta.

¿Qué signo zodiacal es Fernando Alonso?

Fernando Alonso es Leo, signo de fuego asociado con personas creativas, ambiciosas y seguras de sí mismas.

¿Fernando Alonso tiene hijos?

Fernando Alonso no tiene hijos. En entrevistas recientes ha expresado su deseo de convertirse en padre y comentó que formar una familia está entre sus objetivos personales.

¿Qué estudió Fernando Alonso?

Cursó la educación primaria y la ESO en el colegio Santo Ángel de la Guarda, en Oviedo. Continuó estudios a distancia en el Instituto Leopoldo Alas Clarín de San Lázaro, pero en el año 2000 los dejó para dedicarse por completo a su carrera como piloto profesional.

¿En qué ha trabajado Fernando Alonso?

Fernando Alonso ha desarrollado su carrera principalmente como piloto profesional de automovilismo, compitiendo en Fórmula 1 desde 2001 con Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine y Aston Martin. Acumula 32 victorias, 106 podios y 22 poles.

Ha competido también en otras categorías, como las 24 Horas de Le Mans, que ganó en 2018 y 2019 con Toyota; la Indy 500; y el World Endurance Championship (WEC), donde logró el campeonato en 2018.

Fuera de las pistas, mantiene proyectos empresariales como el equipo de karting FA Junior, además de colaboraciones en gestión deportiva y programas de formación.