Este viernes 17 de octubre se llevó a cabo la clasificación para la carrera sprint en el esperado Gran Premio de Estados Unidos 2025 en la Fórmula 1 y hubo una gran sorpresa en la parrilla de salida.

El Circuito de las Américas de Austin fue el escenario donde saltaron a escena los pilotos de la Fórmula 1 en busca de arrancar en un buen lugar para la parrilla de salida en la carrera sprint y posteriormente para la carrera.

Sin embargo, un viejo conocido de este Gran Premio de Estados Unidos volvió a mostrar que este es uno de sus circuitos favoritos al quedarse con la pole position de cara a la carrera sprint de mañana.

Max Verstappen arrancará primero para la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025

Con un tiempo de 1 minuto y 32 segundos, Max Verstappen, vigente campeón de la Fórmula 1 y piloto de Red Bull, se quedó con la primera posición de cara a la carrera sprint para el día de mañana en el Gran Premio de Estados Unidos.

A Max Verstappen le siguieron Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren), así como Nico Hulkenberg (Sauber) y George Russell (Mercedes). Por lo que ellos largarán primero el día de mañana en el Gran Premio de Estados Unidos 2025.

MAX VERSTAPPEN IS ON SPRINT POLE!! 🥇



What a lap from the Red Bull driver! 👏#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/jZeq7h0GwK — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

En las dos ediciones anteriores del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, Max Verstappen fue quien se quedó con la pole position y posteriormente ganó la carrera.

Así llegan los pilotos de la Fórmula 1 al Gran Premio de Estados Unidos 2025

A través de sus redes sociales, la Fórmula 1 compartió una publicación en la cual mostró a los pilotos que llegan al Gran Premio de Estados Unidos 2025 con posibilidades de ganar el campeonato.

Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen son los pilotos que van a la cabeza de la tabla general, pero también aparecen otros aún en la pelea como George Russell y Charles Leclerc.

Aunque todo parece indicar que el campeonato de esta temporada se quedará en McLaren, Max Verstappen aún tiene una esperanza de competir por el título, pero para hacerlo deberá de comenzar a ganar a partir de este domingo en el Circuito de las Américas.