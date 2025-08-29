La noticia del regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 ha llegado hasta el paddock del Gran Premio de Países Bajos, en el que Liam Lawson ha criticado la decisión de Cadillac.

Recordemos que durante la temporada 2024 de la Fórmula 1, Checo Pérez y Liam Lawson protagonizaron varios encontronazos dentro y fuera de la pista.

La disputa terminó con la salida del piloto mexicano de Red Bull y Lawson asumiendo el segundo asiento en la escudería, sin embargo, solo duró dos carreras.

Liam Lawson critica el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

Liam Lawson volvió a generar polémica en la Fórmula 1 al criticar la estrategia de la escudería Cadillac de apostar por pilotos veteranos como Checo Pérez y Valtteri Bottas.

El neozelandés, Liam Lawson, expresó su desacuerdo con la elección de Checo Pérez y Valtteri Bottas para conformar el equipo, y señaló que habría sido más beneficioso dar oportunidades a pilotos jóvenes.

“Para mí, que soy un joven piloto, pienso que hay muchos jóvenes que merecen una oportunidad en Fórmula 1, están haciendo un gran trabajo en Fórmula 2 pero todavía no tienen una oportunidad”, declaró Lawson.

“Se puede ver en los novatos que vienen ahora y no lo digo por mí, es por otros chicos que han hecho un extraordinario trabajo en el desarrollo de simuladores… Entiendo que la experiencia puede hacer la diferencia, pero hablo por la gente de mi edad”, finalizó previo al Gran Premio de Países Bajos.

¿Cómo le fue a Liam Lawson sustituyendo a Checo Pérez en Red Bull?

Liam Lawson tuvo un paso breve pero complicado como sustituto de Checo Pérez en Red Bull durante el inicio de la temporada 2025.

El neozelandés asumió el asiento junto a Max Verstappen, generando expectativas por sus declaraciones previas sobre su capacidad para superar al mexicano.

Sin embargo, los resultados no acompañaron su confianza y su desempeño fue evaluado como insuficiente por el equipo.

Después de solo dos carreras y sin poder sumar puntos, Lawson fue reemplazado por Yuki Tsunoda, quien también ha tenido múltiples dificultades con el monoplaza de la escudería austriaca.