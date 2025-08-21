Los rumores en la Fórmula 1 no paran ni siquiera en medio de la pausa de verano de la temporada 2026; todo lo contrario, ahora hablan de que Max Verstappen podría irse de Red Bull en 2026.

Max Verstappen ha sido el gran protagonista de los rumores en esta temporada 2026 de la F1, pues se ha especulado mucho con una posible reunión con Toto Wolff para arreglar su llegada a Mercedes.

La realidad es que el piloto neerlandés, actual tetracampeón del mundo, tiene contrato con Red Bull hasta el 2028, pero que lo cumpla no es seguro.

Y es que desde la misma escudería austriaca revelaron que, sí así lo desea, argumentando el bajo rendimiento del equipo, Max Verstappen podría dejar Red Bull al término de la temporada 2026.

Max Verstappen explota contra Red Bull tras desastroso Gran Premio de Hungría 2025 (Denes Erdos / AP)

Revelan que Max Verstappen podría salir de Red Bull en 2026

Max Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta 2028, pero eso no garantiza que el piloto neerlandés lo cumpla, pues gracias a una cláusula en su contrato, podría dejar al equipo en la temporada 2026.

Fue el polémico Helmut Marko, asesor de Red Bull, quien reveló que Max Verstappen no está seguro en el asiento del equipo para después de 2026.

“Nadie sabe cómo será la situación en 2026. En cuanto al motor, Mercedes se declara como líder, pero no hay pruebas. En cuanto al chasis, no se sabe si alguien conseguirá el gran premio”, señaló para el podcast F1 Insider.

“Por lo tanto, hay mucha incertidumbre y, desde su punto de vista, es mucho más lógico quedarse, observar todo esto, y si no somos competitivos el próximo año, quizá reconsiderar su decisión”, agregó.

¿Cómo le ha ido a Max Verstappen en la temporada 2026 de la F1?

Al igual que todo Red Bull, Max Verstappen ha tenido una temporada 2026 muy complicada en la Formula 1, y más cuando viene de ser monarca del campeonato de pilotos por cuarta vez de forma consecutiva.

Aún así, el neerlandés es el único piloto que le está haciendo algo de “sombra” a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes luchan por el título este año.

En lo que va de la temporada, Max Verstappen sólo lleva dos victorias, en el GP de Japón y en el GP de Emilia-Romaña, mientras que apenas acumula cinco podios en lo que va del año.

Resultados de Max Verstappen en la Formula 1 2025: