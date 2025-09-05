El Gran Premio de Italia 2025 ha dado inicio con las tradicionales prácticas libres en las que los equipos de la Fórmula 1 empiezan a afinar sus estrategias.

Monza, circuito que es sede del Gran Premio de Italia 2025, puso a prueba a los pilotos de la Fórmula 1 con su alta velocidad y sus rectas largas que lo han convertido en una de las fechas más importantes del calendario.

Este fin de semana será importante para Ferrari, la escudería de casa que recibe el apoyo de miles de tifosi, y Kimi Antonelli, piloto de Mercedes que vive su primer GP en casa en la F1.

Gran Premio de Italia 2025: Así fue la Práctica Libre 1 en la Fórmula 1

La Práctica Libre 1 del Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1 dejó varias sorpresas en la pista, ya que Lewis Hamilton logró colocarse como el piloto más rápido de la sesión.

Aunque no ha sido el mejor año de Hamilton, con su Ferrari demostró por qué es uno de los pilotos más ganadores en el circuito del Gran Premio de Italia y se impuso a los grandes favoritos.

La alegría fue doble para todos los tifosi, ya que Charles Leclerc quedó en el segundo puesto y buscará repetir el éxito que tuvo en Monza en la temporada 2024.

El top 3 lo completó Carlos Sainz, piloto español de Williams, que hasta el momento no ha logrado una victoria con su nuevo equipo.

FP1 CLASSIFICATION



Lewis Hamilton tops the timesheets in his first session as a Ferrari driver at Monza 🇮🇹🤩#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/6v5vt0AGKT — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Gran Premio de Italia 2025: ¿Cuándo y a qué hora es la carrera de la Fórmula 1?

Las prácticas libres del Gran Premio de Italia 2025 han marcado el inicio de un fin de semana con mucho movimiento en la Fórmula 1.

La carrera está programada para este domingo 7 de septiembre, en la que Oscar Piastri podría aumentar su ventaja en el Campeonato de Pilotos o sus rivales podrían aprovechar para acortar las distancias.

Sábado 6 de septiembre:

Práctica Libre 3 - 04:30 horas (Centro de México)

Clasificación - 08:00 horas (Centro de México)

Domingo 7 de septiembre: