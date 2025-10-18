La actividad sigue en el Gran Premio de Estados Unidos 2025, pues este sábado 18 de octubre se ha realizado la clasificación para la carrera estelar de la Fórmula 1.

Luego de una carrera sprint, los pilotos regresaron al circuito del Gran Premio de Estados Unidos 2025 para luchar por la pole position del fin de semana de la Fórmula 1.

Aunque la sesión fue detenida por algunos incidentes, los fans disfrutaron de una verdadera pelea por el mejor puesto y hubo un claro ganador.

Fórmula 1: ¿Cómo quedó la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos 2025?

Con solo una vuelta hecha durante la Q3, Max Verstappen se quedó con la pole position para la carrera estelar del Gran Premio de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1.

El top 3 fue completado por Lando Norris y Charles Leclerc, quiénes no pudieron superar el tiempo impuesto por el cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

La sesión comenzó con un incidente de Isack Hadjar, quien en la primera vuelta se fue contra el muro y ocasionó que apareciera la bandera roja.

Oh no, Isack! 😢



Ride onboard with the Racing Bulls of Hadjar to see his crash in Qualifying ⬇️#F1 #USGP pic.twitter.com/NEttCC7G9z — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Resultados de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos 2025:

Q3: M. Vesrstappen, L. Norris, C. Leclerc, G. Russell, L. Hamilton, O. Piastri, K. Antonelli, O. Bearman, C. Sainz y F. Alonso.

N. Hulkenberg, L. Lawson, Y. Tsunoda, P. Gasly y F. Colapinto

N. Hulkenberg, L. Lawson, Y. Tsunoda, P. Gasly y F. Colapinto Q1: G. Bortoleto, E. Ocon, L. Stroll, A. Albon e I. Hadjar.

Fórmula 1: ¿Cuándo y a qué hora es la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2025?

La Fórmula 1 llegó a territorio estadounidense para una de las paradas más esperadas del calendario: el Gran Premio de Estados Unidos 2025.

La carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos 2025 está programada para el domingo 19 de octubre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Será el momento clave del fin de semana, luego de días de prácticas y la carrera sprint, donde los pilotos afinaron sus estrategias y buscaron la mejor configuración para la jornada definitiva.

Con todo listo en Austin, el circuito texano promete una nueva edición llena de competencia y táctica en cada vuelta.