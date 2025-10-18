Este sábado 18 de octubre, los fans de la Fórmula 1 pudieron disfrutar de una carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025.

Aunque solo se corrieron 19 vueltas en esta carrera sprint de la Fórmula 1, hubo muchísima tensión y emoción desde la primera vuelta en el circuito del Gran Premio de Estados Unidos 2025.

Los McLaren volvieron a dar mucho de qué hablar por su desempeño, mientras que Max Verstappen sigue aprovechando cualquier oportunidad para sumar puntos en el Campeonato de Pilotos.

Formula 1: ¿Quién ganó la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025?

Max Verstappen aprovechó la pole position obtenida para la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025 y se llevó la victoria.

Uno de los momentos más impactantes de la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025 fue el choque entre Oscar Piastri y Lando Norris en la arrancada.

Ambos pilotos de McLaren tuvieron daños notables en sus monoplazas y abandonaron la pista, dejando mucha tensión al interior del equipo papaya.

LAP 1/19



What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Tras varias vueltas con Safety Car, los autos volvieron al ritmo habitual. George Russell intentó presionar a Max Verstappen, sin embargo, la velocidad del Red Bull fue superior.

En las vueltas finales, un nuevo incidente entre Lance Stroll y Esteban Ocon provocó el ingreso del Safety Car y terminó la carrera con la victoria de Max Verstappen.

Formula 1: ¿Qué sigue en el Gran Premio de Estados Unidos 2025?

Tras la carrera sprint, ahora todos los pilotos y escuderías deberán concentrarse para la clasificación para la carrera estelar del Gran Premio de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1.

La clasificación está programada para este mismo sábado 18 de octubre a las 15:00 horas, tiempo del centro de México. Aquí se definirá la parrilla de salida para la carrera.

La carrera será el domingo 19 de octubre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y se podrá seguir a través de Sky Sports y F1TV.

Este será la previa para el Gran Premio de México que se disputará del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.