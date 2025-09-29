Lewis Hamilton dio a conocer que su perrito bulldog llamado “Roscoe” ha muerto luego de varios días de tratamiento médico, por lo que dormirlo fue una de las decisiones más difíciles de su vida.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Lewis Hamilton anunció la muerte de Roscoe, quien estaba en coma tras una infección de neumonía.

“Después de cuatro días con soporte vital, luchando con cada gramo de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final”, escribió Lewis Hamilton en sus redes sociales sobre la muerte de su perrito Roscoe.

Lewis Hamilton anuncia muerte de Roscoe en redes sociales: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida”

El perrito Roscoe, de 12 años de edad, y a quien Lewis Hamilton llamó como “su mejor amigo”, fue una parte importante en el paddock de la Fórmula 1 durante gran parte de la carrera del piloto.

“Aunque perdí a Coco [el perro de Lewis Hamilton que murió en 2020], nunca había tenido que dormir a un perro antes, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos lo han hecho”, indicó Lewis Hamilton en sus redes sociales.

El piloto británico señaló que Roscoe fue una parte muy importante de su vida y ahora siente una conexión con todas las personas que, en su momento, han perdido una mascota.

“Es una de las experiencias más dolorosas y siento una conexión profunda con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Aunque fue muy difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio”, añadió Lewis Hamilton sobre su mascota Roscoe.

Envían condolencias a Lewis Hamilton tras muerte de Roscoe

George Russell, excompañero de Lewis Hamilton en Mercedes, expresó su dolor por la pérdida de Roscoe: “Lo siento mucho por tu pérdida, amigo”.

“El Roscoe de Lewis Hamilton trajo sonrisas al paddock y dio calor los corazones de los fanáticos en todo el mundo”, publicó la cuenta oficial de la Fórmula 1.

Por su parte, la FIA, dijo estar “profundamente entristecido” por la noticia de la muerte del perrito Roscoe.