Cristiano Ronaldo logró su primer título en Arabia Saudita con el Al-Nassr y celegró de gran forma, ya que toda su familia estuvo presente durante el partido de la Saudí Pro League.

Luego de lograr el campeonato histórico con el Al-Nassr, Cristiano Ronaldo compartió una publicación junto a Georgina Rodríguez y sus hijos, que sin duda rompió el internet.

En la fotografía aparece el “Bicho”, Georgina Rodríguez y sus hijos: Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda, dejando un momento que marcará la carrera del máximo goleador en la historia de Portugal.

La foto de Cristiano y Georgina tras el título del Al Nassr rompe las redes. (captura)

Georgina Rodríguez y sus hijos estuvieron presentes en el título de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez y sus hijos acompañaron a Cristiano Ronaldo en los festejos del campeonato del Al Nassr.

Georgina Rodríguez estuvo presente en el estadio Al-Awwal Park donde Al Nassr salió campeón de la Saudi Pro League tras ganar 4-1 ante Damac.

Desde el palco, la modelo y empresaria disfrutó de la victoria de Cristiano Ronaldo junto a sus hijos y compartió un momento histórico en la carrera del portugués.

Cristiano Ronaldo rompió en llanto tras ganar el campeonato

Otro de los momentos que más llamó la atención de la victoria del Al-Nassr sobre el Damac fue cuando Cristiano Ronaldo anotó su segundo gol del encuentro al minuto 80, pues luego de ello, se emocionó a tal grado de sacar lágrimas por conseguir su primer título en Arabia Saudita.

Con el campeonato de Cristiano Ronaldo no solo hace historia en la Saudí Pro League, pues cada vez se acerca a la meta de los 1000 goles debido a que ya cuenta con 973 anotaciones.