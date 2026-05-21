Cruz Azul está a tan solo dos partidos de consagrarse campeones de la Liga MX y terminar con la sequía de 5 años sin títulos en el futbol profesional.

Cruz Azul se coronaron por última vez en el Guardianes 2021, por lo que aquí te decimos qué necesita el equipo universitario para lograr su campeonato número 10 de su historia.

¿Qué necesita Cruz Azul para lograr su décima título en la Liga MX?

Joel Huiqui tiene la oportunidad de escribir su nombre en la historia de Cruz Azul y darle la ansiada décima estrella a La Máquina que ha añorado durante varios años.

Para lograrlo, Joel Huiqui y Cruz Azul necesitan hacer lo siguiente para coronarse en la Liga MX ante Pumas:

Ganar en el marcador global: Cruz Azul debe ganar en Ciudad Universitaria para salir con el título número 9 de su historia.

El apoyo de su afición: Cruz Azul buscará convertir el Estadio Olímpico Universitario en una fortaleza, pese a ser visitantes, para asegurar su primer título desde el Clausura 2021 cuando derrotaron a Santos Laguna.

Final Liga MX 2026: ¿Qué necesita Cruz Azul para ganar su título 10? (Javier Palacios / Javier Palacios)

¿Cuándo es la final del Clausura 2026 de la Liga MX?

Pumas y Cruz Azul disputarán la final del Clausura 2026 de la Liga MX el próximo jueves 21 de mayo como parte de la ida en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El juego de vuelta será en el Estadio Olímpico Universitario el domingo 24 de mayo donde Cruz Azul o Pumas saldrán con un nuevo título.