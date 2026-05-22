Joel Huiqui pidió que sancionen con una multa a Efraín Juárez, entrenador de Pumas, quien criticó a Cruz Azul por solicitar cambio de árbitro para final de la Liga MX en su partido de vuelta.

El timonel de Cruz Azul Joel Huiqui, pidió que “no se manche la Final” con declaraciones sobre el trabajo arbitral, respecto a lo dicho por Efraín Juárez, quien dijo que La Máquina había sido beneficiada por el arbitraje previo al duelo por el título.

“¿Eso dijo? Tendrían que multarlo porque no puedes hablar de arbitraje. Ha sido una Final maravillosa, me parece que los dos equipos están en la Final porque se lo merecen. Hicimos una gran campaña” Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul

Joel Huiqui pide enfocarse en el futbol y dejar a un lado al arbitraje

Joel Huiqui no abundó en el tema de una posible sanción a Efraín Juárez por criticar a Cruz Azul, y pidió enfocarse en lo hecho por los equipos en la cancha durante el partido de ida de la Final de la Liga MX.

“Lo importante es analizar, enfocarnos en lo que hicimos, ¿no? El futbol es así, la competencia es compleja, todos queremos ganar la Final, que ha sido muy transparente, muy honesta y creo que hoy el resultado es justo" Joel Huiqui

¿Cómo quedó Cruz Azul vs Pumas en la ida de la Final de la Liga MX?

​Cruz Azul empató 0-0 con Pumas en el juego de ida de la Final de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes, y al respecto, Joel Huiqui, DT celeste, destacó el buen funcionamiento de su equipo.

“El equipo tuvo muchas opciones de gol, como bien dicen rematamos más de 20 pelotas, no a la portería, pero una parte sí y parte del plan es que ahora vayan a la portería” Joel Huiqui

¿Qué espera Joel Huiqui del partido de vuelta de la Final de la Liga MX?

Joel Huiqui, estratega de Cruz Azul, aseguró que jugar en la Ciudad de México el partido de vuelta de la Final de la Liga MX ante Pumas, es una gran ventaja para su equipo, y advierte que ganarán el título.

La Final Pumas vs Cruz Azul se jugará el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, partido en el que tendrá que haber un ganador.