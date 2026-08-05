La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ya se pronunció por la polémica que se ha desatado por la presunta designación de Marruecos como sede para la final del Mundial 2030.

“Es falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA ha hecho alguna promesa en relación con la sede de la final de la Copa del Mundo FIFA 2030” Portavoz de la FIFA

Así lo sentenció un portavoz del organismo, quien advirtió que las versiones en torno al supuesto compromiso de Gianni Infantino son falsas y pretenden generar un engaño.

En paralelo al pronunciamiento que emitió la FIFA debido a la polémica y oleada de críticas que se ha desatado, el órgano rector del futbol de Marruecos también compartió su postura.

FIFA niega “acuerdo” entre Gianni Infantino y Marruecos para final del Mundial 2030

El diario británico, The Times, publicó un reporte en el que señalaba que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habría acordado designar a Marruecos como sede de la final del Mundial 2030.

La información refiere que supuestamente la federación marroquí de futbol se había comprometido con Infantino para votar por él en la reelección de presidente de la FIFA.

Acusan a Infantino de ofrecer la final del Mundial 2030 a Marruecos por su respaldo (Eduardo Verdugo / AP Photo/Eduardo Verdugo)

Sin embargo, ante la polémica que se generó, así como la andanada de críticas que se desató, la FIFA rechazó la versión del medio de comunicación al señalar que es “falsa y engañosa”.

Al respecto, el portavoz del organismo internacional resaltó que no hay ninguna veracidad en el reporte sobre la presunta “promesa” para designar a Marruecos para la sede de la final del Mundial 2030.

En ese sentido, el vocero de la FIFA aseveró que de momento no se sabe cuál será el estadio que albergará el partido, toda vez que es una decisión que se tomará a su debido tiempo.

Federación de Marruecos también respondió a polémica

Mientras la FIFA rechazó que exista un acuerdo extraoficial para la designación de Marruecos como sede de la final del Mundial 2030, la federación de futbol de dicho país también se pronunció.

En un comunicado, la Real Federación Marroquí de Futbol se sumó al desmentido, pues negó que se haya establecido un pacto con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En tanto, la federación de futbol de España —país que también participará en la organización del torneo— ha omitido responder al tema, pero mantiene su intención de recibir la final del certamen.