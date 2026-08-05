Te contamos todo lo que debes saber del estadio Hassan II que podría recibir la final del Mundial 2030.

Marruecos busca ganarle a su coanfitriones España y Portugal la designación de la final para la próxima Copa del Mundo 2030, y por ello ya construye el Gran Estadio Hassan II, que promete ser el más grande el planeta.

Los preparativos para el recinto ya están en marcha en un terreno de 100 hectáreas después de aprobarse su financiación pública en 2023.

Así sería el impresionante estadio Hassan II que podría recibir la final del Mundial 2030

El estadio Hassan II estará situado en la provincia de Benslimane, a 38 kilómetros de Casablanca, en Marruecos, y albergará a 115,000 espectadores.

Detrás del proyecto se encuentra el estudio Populous que colabora con los arquitectos parisinos Oualalou + Choi.

El impresionante estadio Hassan II que podría recibir la final del Mundial 2030 (Populous)

El presupuesto para la construcción es de 500 millones de dólares y planea estar listo en 2028.

Su diseño se inspira en el concepto tradicional de reunión social marroquí conocida como “moussem”. La estructura del estadio estará bajo una carpa de aluminio en medio del paisaje boscoso.

El Gran Estadio Hassan II contará con espacios verdes elevados y jardines interiores en plataformas a 28 metros de altura.

El impresionante estadio Hassan II que podría recibir la final del Mundial 2030 (Populous)

En ambos extremos, el inmueble tendrá tres gradas empinadas y compactas para garantizar un ambiente vibrante.

Cada extremo del estadio dispondrá de capacidad para 29,500 espectadores en admisión general.

A lo largo de sus tribunas habrá cinco niveles de hospitalidad para 12 mil usuarios: VVIP, VIP, Hospitality y Palcos, además del Palco real.

El estadio Hassan II cumplirá con la normativa de FIFA para ser candidato a recibir la final del Mundial 2030 que se juega en España, Marruecos y Portugal.

Una vez construido, será la casa de la selección de Marruecos y los clubes Wydad AC y Raja CA de Casablanca.

Recientes reportes indican que el estadio Hassan II cobra fuerza para la final del Mundial 2030 por un presunto apoyo de Gianni Infantino a Marruecos con el objetivo de ganar su reelección en la FIFA.