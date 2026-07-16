Reino Unido exigió a la FIFA investigar a la Selección de Argentina por la lona que decía "Las Malvinas son argentinas”, mostrada por los jugadores Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso tras vencer 2-1 a Inglaterra.

El gesto fue calificado como inapropiado por el gobierno británico y solicitó a la FIFA una investigación a fondo, mientras que el gobierno argentino respaldó la acción y reclamó la soberanía sobre las islas.

Por ahora, la FIFA no ha confirmado si abrirá una investigación o impondrá sanciones a Argentina, a pesar de que su reglamento prohíbe mensajes políticos en los estadios.

Javier Milei respalda gesto mientras que Reino Unido exige investigación de la FIFA

En torno a la polémica por Las Malvinas, el secretario de negocios de Reino Unido, Peter Kyle, calificó como "inapropiado" el comportamiento mostrado por Argentina y exigió una investigación al respecto.

Argentina y las Islas Malvinas

El presidente de Argentina, Javier Milei, defendió el gesto diciendo que los jugadores solo expresaron un sentimiento argentino, e incluso reiteró su intención de recuperar la soberanía de las Malvinas.

“Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos... efectivamente las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar”. Javier Milei, presidente de Argentina

Milei agregó que lo ocurrido en los partidos no es parte de la diplomacia y que, en el peor de los casos, Argentina sufrirá una sanción económica de 30 mil dólares y no tendría que tener más consecuencia que eso.

“Las Malvinas son argentinas”: polémica celebración de Argentina tras vencer a Inglaterra (Michelle Rojas)

¿Argentina será sancionada por cartel de “Las Malvinas son argentinas”?

Las multas de la FIFA por mensajes políticos como el ocurrido oscilan entre los 5 mil y los 20 mil dólares; es decir, entre 89 mil y más de 340 mil pesos mexicanos.

No obstante, es nada probable que una sanción implique la pérdida del partido o la eliminación de Argentina del Mundial por el cartel “Las Malvinas son argentinas”.