Reino Unido exigió a la FIFA investigar a la Selección de Argentina por la lona que decía "Las Malvinas son argentinas”, mostrada por los jugadores Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso tras vencer 2-1 a Inglaterra.
El gesto fue calificado como inapropiado por el gobierno británico y solicitó a la FIFA una investigación a fondo, mientras que el gobierno argentino respaldó la acción y reclamó la soberanía sobre las islas.
Por ahora, la FIFA no ha confirmado si abrirá una investigación o impondrá sanciones a Argentina, a pesar de que su reglamento prohíbe mensajes políticos en los estadios.
Javier Milei respalda gesto mientras que Reino Unido exige investigación de la FIFA
En torno a la polémica por Las Malvinas, el secretario de negocios de Reino Unido, Peter Kyle, calificó como "inapropiado" el comportamiento mostrado por Argentina y exigió una investigación al respecto.
El presidente de Argentina, Javier Milei, defendió el gesto diciendo que los jugadores solo expresaron un sentimiento argentino, e incluso reiteró su intención de recuperar la soberanía de las Malvinas.
“Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos... efectivamente las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar”.Javier Milei, presidente de Argentina
Milei agregó que lo ocurrido en los partidos no es parte de la diplomacia y que, en el peor de los casos, Argentina sufrirá una sanción económica de 30 mil dólares y no tendría que tener más consecuencia que eso.
¿Argentina será sancionada por cartel de “Las Malvinas son argentinas”?
Las multas de la FIFA por mensajes políticos como el ocurrido oscilan entre los 5 mil y los 20 mil dólares; es decir, entre 89 mil y más de 340 mil pesos mexicanos.
No obstante, es nada probable que una sanción implique la pérdida del partido o la eliminación de Argentina del Mundial por el cartel “Las Malvinas son argentinas”.