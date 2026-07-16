Argentina se enfrenta a una posible multa de la FIFA después de que los jugadores Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso mostraran una pancarta al final del partido contra Inglaterra que proclamaba: “Las Malvinas son argentinas”.

Aunque el reglamento indica que la FIFA podría iniciar un procedimiento disciplinario por este acto de protesta, hasta el momento el organismo no ha confirmado ninguna sanción.

¿Argentina podría ser expulsada del Mundial 2026 por cartel de “Las Malvinas son argentinas”?

Si la FIFA concluye que hubo una infracción por lo ocurrido en las semifinales del Mundial 2026, las sanciones más probables contra Argentina por sus reclamos a Inglaterra serían:

Multa económica a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

Advertencia o reprimenda oficial

En casos más graves o reincidentes, otras medidas disciplinarias

“Las Malvinas son argentinas”: polémica celebración de Argentina tras vencer a Inglaterra (Michelle Rojas)

No obstante, es nada probable que una sanción implique la pérdida del partido o la eliminación de Argentina del Mundial, ya que este tipo de incidentes suelen resolverse con sanciones administrativas.

FIFA prohíbe expresiones políticas en el Mundial 2026

El Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 establece que está prohibida la exhibición de mensajes o lemas políticos, religiosos o personales de cualquier naturaleza, en cualquier idioma o formato.

El cartel con la frase “Las Malvinas son argentinas” podría ser considerado una manifestación política y dar pie a un procedimiento disciplinario por hacer alusión al conflicto de 1982 protagonizado por Inglaterra y Argentina.