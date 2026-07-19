El FIFA Fan Fest del Zócalo alcanzó un lleno total este domingo 19 de julio de 2026, durante la final del Mundial entre España y Argentina.

El Gobierno de la CDMX informó en redes sociales que el evento llegó a su máxima capacidad y pidió a los aficionados buscar alternativas para seguir el partido.

Con pantallas instaladas en el Centro Histórico, plazas públicas y parques, el Fan Fest se consolidó como uno de los más exitosos del torneo, con más de 2 millones de asistentes.

FIFA Fan Fest del Zócalo llenó para final de España vs Argentina (@GobCDMX)

FIFA Fan Fest del Zócalo llenó para final de España vs Argentina del Mundial 2026

Mediante su cuenta de X, el Gobierno de la Ciudad de México señaló que el FIFA Fan Fest del Zócalo se encuentra a máxima capacidad para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Por lo que aficionados deberán de ir a otro festival futbolero alrededor del FIFA Fan Fest del Zócalo, si desean ver la final de España vs Argentina del Mundial 2026.

En este caso, no se señaló cuáles son las alternativas; no obstante, se sabe que se colocaron pantallas para ver los partidos del Mundial 2026 alrededor de todo el Centro Histórico.

Asimismo plazas públicas, comerciales, parques y demás lugares de acceso general en toda la CDMX, cuentan con pantallas para ver el partido.

FIFA Fan Fest del Zócalo fue todo un éxito más allá de la final de España vs Argentina del Mundial 2026

La final de España vs Argentina del Mundial 2026 es solo el broche de oro para el FIFA Fan Fest del Zócalo, el cual resultó uno de los más exitosos del torneo.

El último balance compartido por las autoridades y organizadores del FIFA Fan Fest del Zócalo, señala que se habrían dado cita en el lugar más de 2 millones de aficionados; aunque eso podría aumentar en los próximos días.

Si bien fueron los partidos de México los que convocaron más gente, al grado que se tuvo que establecer un tope de asistentes de 55 mil personas, en general el Zócalo siempre tuvo buena afluencia de aficionados en este mes y medio de torneo.

La misma FIFA agradeció a la organización de México por el FIFA Fan Fest del Zócalo, despidiéndose con un pequeño video en la cuenta de Instagram del evento.