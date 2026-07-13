Pablo Vázquez aseguró que México fue la mejor sede del Mundial 2026 y destacó la reducción histórica de homicidios registrada en junio, el mes con menos casos en 15 años.

“México en general fue una gran sede del mundial y yo sí debo decir que la CDMX fue la mejor sede. Difícilmente nos va a ganar alguien de aquí a la final”. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la CDMX

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el secretario de Seguridad de la CDMX subrayó que más de 1.3 millones de personas se concentraron en el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma para celebrar los partidos de México sin incidentes graves.

En ese sentido, Pablo Vázquez afirmó que las estrategias aplicadas se mantendrán para garantizar la seguridad en CDMX.

Pablo Vázquez destaca seguridad en CDMX en Mundial 2026 y asegura que México fue la mejor sede del evento

A días de que concluya el Mundial 2026, Pablo Vázquez sostuvo que “México fue la mejor sede”, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, donde la festividad se limitó a los estadios.

México fue la mejor sede del Mundial 2026 (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

De acuerdo con la información, más de 1.3 millones de personas se concentraron en la zona del Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma para ver los partidos de México y celebrar su participación.

Pablo Vázquez señaló que la reducción de homicidios y delitos de alto impacto en CDMX durante el Mundial 2026 contradice estudios académicos que sugieren que la violencia suele aumentar durante este tipo de eventos.

El secretario de Seguridad dijo que el Mundial 2026 fomentó un espíritu de convivencia, lo que mejoró el ánimo social y la seguridad en todo el país, pero en especial en las ciudades que fueron sede.

Las estrategias emprendidas durante el Mundial 2026 en CDMX se mantendrán para seguir garantizando la seguridad, mencionó Pablo Vázquez, quien reiteró que México fue la mejor sede del Mundial 2026.