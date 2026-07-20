La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó la conclusión de las actividades del FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo y en las 16 alcaldías capitalinas.

Durante 32 jornadas, el espacio reunió a miles de personas para seguir los partidos del Mundial 2026, además de participar en actividades recreativas, culturales y de convivencia familiar.

La dependencia destacó que la jornada de la final de la Copa Mundial congregó a 110 mil aficionados nacionales e internacionales en el Zócalo para vivir el encuentro en un ambiente de celebración.

Fan Fest reunió cerca de 2 millones de personas durante el torneo

Desde el inicio de las actividades, el pasado 11 de junio, y hasta su clausura, el FIFA Fan Fest y los festivales futboleros registraron una asistencia acumulada cercana a 2 millones de personas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó filtros de revisión para garantizar un acceso ordenado, impedir el ingreso de objetos prohibidos y restringir bebidas alcohólicas durante las actividades.

Además, se realizaron recorridos preventivos, labores de proximidad, pruebas amistosas de alcoholemia y operativos de tránsito para mantener la movilidad en las inmediaciones del Centro Histórico.

Durante el despliegue policial fueron detectadas dos camionetas que transportaban latas de cerveza, las cuales fueron decomisadas y destruidas, además del aseguramiento de bebidas alcohólicas.

Rosa Icela Rodríguez muestra convocatoria del Fan Fest en el Zócalo por la final del Mundial 2026. (@rosaicela_)

Autoridades destacan saldo blanco y coordinación institucional

La dependencia informó que las actividades transcurrieron de manera ordenada y sin incidentes mayores, gracias a la coordinación entre seguridad, movilidad, protección civil, servicios urbanos y atención médica.

A lo largo de las 32 jornadas, distintas dependencias capitalinas realizaron labores permanentes de orientación, monitoreo y respuesta oportuna para garantizar el correcto desarrollo de las actividades programadas.

El Gobierno de la Ciudad de México señaló que el Mundial 2026 fortaleció la convivencia comunitaria y proyectó a la capital como una ciudad preparada para albergar eventos internacionales de gran relevancia.

Finalmente, la administración encabezada por Clara Brugada Molina reiteró su compromiso de seguir impulsando encuentros de carácter mundial mediante una coordinación institucional enfocada en la seguridad, el bienestar y la sana convivencia.