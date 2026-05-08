En marzo de 2026 Sydney Kamlager-Dove dirigió una carta a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, solicitando una reducción en el precio de boletos para el Mundial 2026.

“Instamos a la FIFA a que tome medidas correctivas inmediatas para abordar los daños causados ​​por el uso de precios dinámicos, que ha transformado el mayor evento deportivo del mundo en una empresa excluyente y con fines de lucro a expensas directas de los aficionados, las comunidades anfitrionas y los contribuyentes públicos” Carta de Sydney Kamlager-Dove a la FIFA

El escrito fue firmado por un grupo de casi 70 legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, criticando las tarifas dinámicas por parte de la organización.

Esta situación, se puntualizaba, generaba que el Mundial 2026 pintara a ser un evento excluyente entre aficionados locales y visitantes.

Puntos clave en la carta de Sydney Kamlager a la FIFA

Uno de los puntos más señalados en la carta fue el uso de tarifas dinámicas de la FIFA, lo que ocasionó el disparo en precios inflados.

Esto sumado a la falta de apoyo financiero por parte de la organización para las cedes del Mundial 2026.

Gianni Infantino confirma la presencia de Irán en el Mundial 2026. (DARRYL DYCK / AP)

La carta menciona que los altos costos obligaron a ciudades a reducir y privatizar eventos destinados a ser accesibles para la Copa Mundial.

Sin embargo, se acusa, las cedes anfitrionas han tenido que enfrentar altos costos de organización.

"Cuando se anunció y confirmó el modelo trinacional para la Copa Mundial de 2026 en 2018, la FIFA hizo hincapié en una experiencia de torneo inclusiva, incluyendo la disponibilidad de cientos de miles de entradas de bajo costo… Esa visión de una celebración global y accesible se ha visto socavada por un modelo de venta de entradas con precios dinámicos que es financieramente excluyente y contrasta marcadamente con la visión presentada“. Carta de Sydney Kamlager-Dove a la FIFA

La FIFA ha sido duramente criticada por la gestión económica de cara al Mundial 2026.

Por su parte, Infantino ha declarado que los precios responden directamente a la situación del mercado actual.

Tras la carta, Kamlager reveló una nula respuesta por parte de FIFA, tachando a la organización de hermética para dar pie a la solicitud.

La edición 2026 de la Copa Mundial prevé obtener más de 11 mil millones de dólares en ingresos frente a 4 mil millones en gastos.

En Estados Unidos los boletos para los. partidos superan los mil dólares por persona, cifra exagerada para muchos aficioinados.

Aún así, también ha habido un marcado apoyo por parte de políticos, puntualizando diversos beneficios económicos.