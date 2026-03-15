Luego de varias semanas de incertidumbre, la FIA anunció que el GP de Bahréin y Arabia Saudita han sido cancelados en el calendario de la Fórmula 1.

La razón detrás de esta decisión de la FIA y la Fórmula 1 tiene que ver con el conflicto armado que desde hace varias semanas ha afectado a Medio Oriente.

El anuncio se hizo a través de las cuentas oficiales de la máxima categoría del automovilismo en pleno fin de semana del GP de China.

¿Qué carreras sustituirán al GP de Bahréin y Arabia Saudita de la Fórmula 1?

Aunque la Fórmula 1 estuvo analizando opciones para sustituir el GP de Bahréin y Arabia Saudita, la FIA anunció que no serán reemplazados.

“Si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento, considerando la situación actual en Oriente Medio”, fueron las declaraciones de Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1.

FIA cancela los GP de Bahréin y Arabia Saudita de la Fórmula 1. (captura)

De esta manera, el Gran Circo no tendrá actividad durante el mes de abril y la actividad se reanudaría hasta el GP de Miami que está programado para el 3 de mayo.

¿Qué otros Grandes Premios de la Fórmula 1 podrían ser afectados?

Aunque el GP de Bahréin y Arabia Saudita ya fueron cancelados, existen otras sedes de la Fórmula 1 que también podrían ser afectadas.

Nos referimos al GP de Qatar y Abu Dhabi, los cuales están previstos para los últimos meses de la temporada de la Fórmula 1.

Sin embargo, habrá que ver cómo evoluciona la situación en el Medio Oriente para que la FIA y la Fórmula 1 tomen una decisión.