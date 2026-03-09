La temporada de la Fórmula 1 continúa con el GP de China 2026. Las actividades serán entre las entre las 21:30 y 1 de la mañana. Transmiten SKY Sports y F1TV con Checo Pérez en la pista.
- Práctica 1 | Jueves 12 de marzo | 21:30 horas | SKY Sports y F1TV
- Calificación Sprint | Viernes 13 de marzo | 1:30 horas | SKY Sports y F1TV
- Sprint | Viernes 13 de marzo | 21 horas | SKY Sports y F1TV
- Clasificación carrera | Sábado 14 de marzo | 1:00 horas | SKY Sports y F1TV
- GP de China 2026 | Domingo 15 de marzo | 1:00 horas | SKY Sports y F1TV
GP de China 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1
La Fórmula 1 continúa su temporada con el GP de China 2026, cuyas actividades inician el jueves 12 de marzo y culminan el domingo 15 de marzo.
GP de China 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1
El GP de China 2026 de la Fórmula 1 tendrá una práctica libre, continuará con la clasificación y carrera sprint; el evento cerrará con la carrera principal.
Los horarios de actividades van de las 21:30 a la 1:00 horas.
A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de China 2026:
GP de China 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?
La transmisión del GP de China 2026 será a través de la cadena SKY Sports, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).
- Evento: GP de China 2026
- Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026
- Horario: 1:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Circuito Internacional de Shanghái
- Transmisión: SKY Sports y F1TV
¿Cómo le fue a Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1
Checo Pérez regresó a las pistas de la Fórmula 1 con la escudería Cadillac con la que obtuvo la posición número 16 en el GP de Australia.
Checo Pérez fue capaz de controlar el monoplaza a lo largo de las 58 vueltas del GP de Australia de la Fórmula 1.
El piloto mexicano se quedó muy lejos del podio, el GP de Australia tuvo como ganador a George Russell, piloto de Mercedes.
El piloto británico obtuvo la primera victoria del año y fue acompañado en el podio por su coequipero, Kimi Antonelli, y el piloto de Ferrari, Charles Leclerc.