La Liga Diamante de atletismo en Catar anunció el cambio de fecha de su reunión en Doha, que originalmente abriría la temporada el 8 de mayo y ahora se celebrará el 19 de junio de 2026, si las condiciones lo permiten.

La decisión responde a la incertidumbre generada por la guerra en Medio Oriente y busca garantizar la seguridad de atletas y espectadores.

El evento se trasladará al Estadio Internacional Khalifa, con sistemas de refrigeración, y será la séptima etapa del circuito Wanda 2026.

(Adrian Macias / MEXSPORT)

Buscan seguridad de atletas y espectadores en la Liga Diamante de atletismo

La Liga Diamante de atletismo insistió acerca de que su prioridad es garantizar la seguridad de los atletas y los espectadores, y en ese sentido se tomó la decisión de posponer el evento.

“Si las condiciones lo permiten, ahora se celebrará el 19 de junio”, remató el comunicado.

La nueva fecha quedará comprendida entre los Juegos Bislett en Oslo, el 10 de junio, y el Meeting de París, el 28 de junio, lo que convierte a Doha en la séptima etapa de la Liga Diamante Wanda 2026.

El cambio de fecha también implica un cambio de sede. Las temperaturas en Qatar en junio suelen ser más altas, por lo que el evento se traslada al Estadio Internacional Khalifa, que cuenta con grandes sistemas de refrigeración.

Crece la lista de eventos deportivos movidos por conflicto armado

Catar es desde hace algunos años un país anfitrión clave para competiciones globales y ha tenido que posponer o cancelar eventos de alto perfil desde que Estados Unidos e Israel comenzaron ataques contra Irán en febrero.

La “Finalissima” entre Argentina y España, que debía disputarse en Catar, fue cancelada el mes pasado y el Gran Premio de motociclismo de Catar fue reprogramado para noviembre.

Las carreras de Fórmula 1 previstas para abril en Bahréin y Arabia Saudí fueron canceladas.