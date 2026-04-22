Accidentes a alta velocidad como el de Oliver Bearman en el GP de Japón de la Fórmula 1, buscarán evitarse con cambios reglamentarios a partir de la carrera de la próxima semana en Miami, informó la FIA.

Oliver Bearman circulaba a unos 306 kilómetros por hora cuando se salió de la pista y se estrelló contra la barrera, mientras intentaba evitar el auto más lento del argentino Franco Colapinto, en el Gran Premio de Japón.

¿Qué provocó el accidente de Oliver Bearman en el GP de Japón?

La diferencia de velocidad entre los autos de Oliver Bearman y Franco Colapinto era de alrededor de 50 kilómetros por hora debido a características clave de los coches de 2026 en la Fórmula 1.

Bearman usaba su modo “boost” para obtener potencia eléctrica adicional, mientras que Colapinto tenía poca carga eléctrica.

Al respecto, Nikolas Tombazis, quien ha supervisado el desarrollo y los cambios de las reglas de 2026 como director de monoplazas de la FIA, comentó lo siguiente.

“A veces tenemos casos en los que un coche está desplegando muy poca potencia porque está cargando sus baterías y otro está intentando adelantar y se aproxima a una velocidad bastante alta” Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA

¿Qué cambios implementará la FIA?

Nikolas Tombazis, de la FIA, aseguró que restringir el impacto del modo boost y reducir la potencia eléctrica máxima permitida en “partes específicas de los circuitos, podría evitar que se repitan este tipo de accidentes.

Explicó que el tipo de accidente de Bearman en Suzuka debería evitarse a partir de la próxima carrera, en el GP de Miami del 3 de mayo.

La FIA analizará cómo se desarrollan las próximas carreras y presionará para introducir más cambios si es necesario.

Eso por lo general requiere el acuerdo de los equipos y los fabricantes de motores, pero la FIA puede intervenir por su cuenta por motivos urgentes de seguridad.