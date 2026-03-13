La Fórmula 1 cancelaría el GP de Bahréin y el GP de Arabia Saudita, previstos para abril debido al conflicto armado en Medio Oriente, por lo que la temporada 2026 quedará en 22 carreras.

Las dos carreras que cancelará la Fórmula 1:

GP de Bahréin GP de Arabia Saudita

¿Por qué cancelaría la Fórmula 1 dos carreras de la temporada?

Debido al conflicto armado que existe entre Estados Unidos e Irán, la FIA podría cancelar dos carreras que estaban juntas en el calendario de la temporada 2026.

El GP de Bahréin estaba programado para realizarse el 12 de abril y el GP de Arabia Saudita sería el 19 de abril.

El poco tiempo que resta para esos Grandes Premios impedirá que se puedan sustituir en el calendario.

Así, con las cancelaciones de los GP Bahréin y GP de Arabia Saudita, la temporada 2026 tendrá 22 carreras y una diferencia de 4 semanas entre las carreras de Japón y Miami.

Sergio Pérez en la Fórmula 1 (Altaf Qadri / AP)

¿Cuánto tiempo pasaría sin carreras la Fórmula 1?

Después del GP de China de la Fórmula 1 que se corre el domingo 15 de marzo, la siguiente cita será en Japón el 28 de marzo.

Con la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudita la temporada 2026 se quedaría sin actividad durante más de un mes.

Estas son las 5 siguientes carreras de la temporada de la Fórmula 1: