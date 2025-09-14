El boxeador mexicano Christian “Chispa” Medina sorprendió y derrotó a Yoshiki Takei en Japón para llevarse el cinturón de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El Chispa Medina conquistó el campeonato de la OMB luego de noquear en cuatro rounds al japonés Yoshiki Takei, quien le dijo adiós a su racha invicta que mantenía en el boxeo.

Dicho resultado del Chispa Medina sorprendió a todo el mundo, pues se perfila para ser una de las próximas figuras del boxeo mexicano, después del Canelo Álvarez.

¡Nuevo campeón mexicano! Chispa Medina sorprende y derrota a Yoshiki Takei en Japón para llevarse el cinturón

El boxeador mexicano Chispa Medina firmó una brutal victoria en la Arena IG de Nagoya, Japón, luego de vencer de forma contundente al japonés Yoshiki Takei, quien tocó la lona en el primer round tras un derechazo que conectó el tapatío.

Pese a que Yoshiki Takei logró levantarse de la lona, el Chispa Medina fue tomando mayor confianza y dejando claro que iba por el campeonato de la OMB, mismo que ganó cuando el combate iba en el minuto 1:21 del cuarto round.

El boxeador mexicano casi no dejó respirar a su oponente y con sólidos golpes logró que su oponente fuera perdiendo control del combate poco a poco, motivo por el cuál el réferi tomó la decisión de detener la pelea y con ello, darle la victoria al Chispa Medina.

🇲🇽 Y mientras tanto en Japón … Nace un nuevo campeón mexicano … “Chispa” Medina … pic.twitter.com/qbSbsu9mo9 — Pedro Antonio Flores ⭐️⭐️⭐️ (@hagala_) September 14, 2025

Chispa Medina agradece apoyo tras ganar el título de la OMB

Luego de su contundente victoria en el boxeo ante Yoshiki Takei en Japón para llevarse el cinturón de peso gallo de la OMB, el Chispa Medina agradeció el apoyo durante el combate.

El Chispa Medina también agradeció a su empresa por la victoria ante el japonés Yoshiki Takei.

“Muchas gracias a toda la gente que siempre me ha apoyado, la verdad que esto es un sueño que siempre había anhelado y se cumplió. Soy Campeón, también muchas gracias a mi empresa Bxstrs, hay Chispa para rato”, mencionó el boxeador mexicano cuando terminó su pelea.