FC Juárez vs Tijuana juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-1 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Conoce las posibles alineaciones del partido.
FC Juárez vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
FC Juárez 2-1 Tijuana es el pronóstico en el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: FC Juárez 2-1 Tijuana
FC Juárez vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Tijuana, en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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FC Juárez
- Portera: Renata Masciarelli
- Defensa: Annia Mejía, Janelly Farías, Julitha Singano y Mónica Rodríguez
- Mediocampistas: Aurélie Kaci, Liliana Mercado y Grace Asantewaa
- Delantera: Prisca Chilufya, Jasmine Casarez y Blanca Solís
Tijuana
- Portera: Ana Gabriela Paz
- Defensas: Yasmín Enrigue, Daisy Ojeda, Michelle Fong y Victoria Quintos
- Mediocampistas: Amanda Marroquín, Amogelang Motau y Daniela Carrandi
- Delanteras: Dana Sandoval, Kader Hancar y Roselord Borgella
FC Juárez vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA
FC Juárez vs Tijuana se miden a partir de las 19:06 horas el sábado 26 de septiembre en la cancha de las Bravas.
El partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 será transmitido por Tubi y FOX One.
- Partido: FC Juárez vs Tijuana
- Fase: Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Tubi y FOX One