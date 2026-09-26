FC Juárez vs Tijuana juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-1 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Juárez vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

FC Juárez 2-1 Tijuana es el pronóstico en el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: FC Juárez 2-1 Tijuana

FC Juárez vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Tijuana, en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

FC Juárez

  • Portera: Renata Masciarelli
  • Defensa: Annia Mejía, Janelly Farías, Julitha Singano y Mónica Rodríguez
  • Mediocampistas: Aurélie Kaci, Liliana Mercado y Grace Asantewaa
  • Delantera: Prisca Chilufya, Jasmine Casarez y Blanca Solís

Tijuana

  • Portera: Ana Gabriela Paz
  • Defensas: Yasmín Enrigue, Daisy Ojeda, Michelle Fong y Victoria Quintos
  • Mediocampistas: Amanda Marroquín, Amogelang Motau y Daniela Carrandi
  • Delanteras: Dana Sandoval, Kader Hancar y Roselord Borgella

FC Juárez vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA

FC Juárez vs Tijuana se miden a partir de las 19:06 horas el sábado 26 de septiembre en la cancha de las Bravas.

El partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 será transmitido por Tubi y FOX One.

  • Partido: FC Juárez vs Tijuana
  • Fase: Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: Tubi y FOX One