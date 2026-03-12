FC Juárez vs Rayados se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo de los regios con marcador de 0-2. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 13 de marzo.

FC Juárez vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

El pronóstico del partido FC Juárez vs Rayados 0-2 a favor de los regiomontanos.

Pronóstico: FC Juárez 0-2 Rayados

FC Juárez vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Rayados, en la Jornada 11 de Liga MX.

FC Juárez

Portero: Jurado

Defensas: Murillo, Mosquera, Mayorga y Nevarez

Mediocampistas: Monchu, García y Pizarro

Delanteros: Torres, Puma Rodríguez y Estupiñán

Rayados

Portero: Mele

Defensas: Medina, Aceves, Chávez y Luis Reyes

Mediocampistas: Tecatito, Jorge Rodríguez, Salcedo, Cristian Reyes y Lucas Ocampo

Delantero: Roberto De La Rosa

FC Juárez vs Rayados: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

FC Juárez vs Rayados se enfrentan en la Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX. El partido es el viernes 13 de marzo a las 21:00 horas, por Canal 7 y FOX One.

Partido: FC Juárez vs Rayados

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 13 de marzo de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Canal 7 y FOX One

FC Juárez vs Rayados: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Liga MX. (Jesus Cisneros / Jesus Cisneros)

¿Cómo llegan FC Juárez y Rayados a la Jornada 11 de la Liga MX?

El FC Juárez recibirá a Rayados en la Jornada 11 de la Liga MX después de caer 1-3 con Toluca en su partido anterior.

Con 10 puntos, los Bravos ocupan el lugar 12 de la tabla de posiciones en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Rayados llega tras perder la ida de octavos de final de la Concachampions, así que no puede darse el lujo de ligar derrotas.

En la Liga MX, Rayados perdió 0-1 con Tigres y se estancó en 13 puntos como noveno lugar de la competencia.