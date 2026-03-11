Chivas vs Santos se enfrentarán en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX. Sábado 14 de marzo a las 17:07 horas por Amazon Primer VideoX.

Partido: Chivas vs Santos

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs Santos: ¿Cuándo ver al Rebaño en la Jornada 11 de Liga MX?

Chivas vs Santos se verán las caras el sábado 14 de marzo como parte de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Chivas vs Santos: ¿Dónde ver al Rebaño en la Jornada 11 de Liga MX?

El Chivas vs Santos será a las 17:07 horas, tiempo del centro de México a través de Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Santos

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas venció al Atlas en la Jornada 10 de la Liga MX (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

¿Cómo llegan Chivas y Santos a la Jornada 11 de la Liga MX?

Chivas ganó 2-1 el Clásico Tapatío ante Atlas en la Jornada 10 de la Liga MX, manteniendo un buen rendimiento en el Clausura 2026.

Con 21 puntos y un partido menos en su cuenta, Chivas es tercer lugar general en la Liga MX.

Santos Laguna, por su parte, por fin ganó en el Clausura 2026 en la Jornada 10 del torneo.

Los Guerreros derrotaron 2-1 a Tijuana pero se mantienen como el peor equipo de la competencia con 5 puntos.



