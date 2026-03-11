Pumas vs Cruz Azul se enfrentan en el partido más atractivo de la Jornada 11 de la Liga MX. La cita en CU es a las 21:10 horas el sábado 14 de marzo y transmiten TUDN y ViX.

Partido: Pumas vs Cruz Azul

Fase: Jornada 11

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN y ViX

Pumas vs Cruz Azul (@PumasMX)

Pumas en la Liga MX (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

¿Cómo llegan Pumas y Cruz Azul al partido de la Jornada 11 de la Liga MX?

Los Pumas ganaron 1-0 al Necaxa en la Jornada 10 de la Liga MX, y recibirán a Cruz Azul en busca de otra victoria.