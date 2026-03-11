Pumas vs Cruz Azul se enfrentan en el partido más atractivo de la Jornada 11 de la Liga MX. La cita en CU es a las 21:10 horas el sábado 14 de marzo y transmiten TUDN y ViX.

  • Partido: Pumas vs Cruz Azul
  • Fase: Jornada 11
  • Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
  • Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026
  • Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario
  • Transmisión: TUDN y ViX
Pumas vs Cruz Azul
Pumas vs Cruz Azul (@PumasMX)

Pumas vs Cruz Azul: A qué hora ver el partido de la Liga MX

Pumas vs Cruz Azul se enfrentarán el sábado 14 de marzo a partir de las 21:10 horas en Ciudad Universitaria.

Pumas vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX?

El Pumas vs Cruz Azul será transmitido a través de las plataformas TUDN y ViX.

Pumas en la Liga MX (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

¿Cómo llegan Pumas y Cruz Azul al partido de la Jornada 11 de la Liga MX?

Los Pumas ganaron 1-0 al Necaxa en la Jornada 10 de la Liga MX, y recibirán a Cruz Azul en busca de otra victoria.

  • Después de 10 jornadas, Pumas es quinto lugar del Clausura 2026 con 19 puntos, pero una derrota en casa podría alejarlo más de los primeros sitios.
  • Cruz Azul es líder del torneo con 25 unidades y llega al duelo ante Pumas tras golear 3-0 a San Luis.